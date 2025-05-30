«Южная схема»: как покупателей элитных иномарок кидает ОПГ из Ставрополя

Предприниматель из Краснодара купил дорогие иномарки, но оказалось, что продавец взял их в аренду и подделал документы о владении. В результате машины изъяли по уголовному делу и вернули предыдущим владельцам. В хитросплетениях мошеннической схемы из южных регионов России разбиралась «Газета.Ru».

О схеме с продажей арендованных автомобилей по поддельным договорам с последующим изъятием машины у конечного собственника «Газете.Ru» сообщил предприниматель из Краснодара Алексей Пичкуренко, который обратился в Национальный автомобильный союз (НАС) за помощью.

По словам бизнесмена, занимающегося выкупом и перепродажей автомобилей, в начале осени прошлого года он приобрел у жителя Ставропольского края автомобили Mercedes-Benz E200 и Lexus LX 450d, которые впоследствии изъяла полиция.

«Нам поступила заявка от ранее незнакомого человека, Ярослава Авдеева, на выкуп автомобиля Mercedes-Benz E-Class 2019 года. Он в тот же день приехал на осмотр, мы сошлись по стоимости – 2,7 млн рублей, рассчитались с ним. Естественно,

предварительно проверили автомобиль по «Автотеке», реестру залогов, на ограничения регистрационных действий через сайт ГИБДД.

Авдеев являлся по ПТС собственником автомобиля», — рассказал Пичкуренко.

В документах значилось, что Mercedes-Benz на учете в ГИБДД числился за Авдеевым на протяжении 1–1,5 месяцев до того, как он отдал его в автоломбард. Сделка состоялась, а затем Авдеев предложил сдать и другие автомобили, в том числе внедорожник Lexus LX 450, выпущенный в 2018 году.

close Пресс-служба Lexus

В октябре 2024 года Пичкуренко выкупил и Lexus за 7,9 млн рублей, а в ноябре перепродал. Mercedes-Benz все это время оставался на его площадке.

А уже в феврале 2025 года обе дорогостоящие иномарки были изъяты в Краснодаре сотрудниками уголовного розыска из Ставропольского края — в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному против Авдеева.

«Выяснилось, что якобы Авдеев ранее завладел этими автомобилями, взяв их в аренду, подделал договоры купли-продажи, переоформил на себя и впоследствии реализовал нам», — продолжил Пичкуренко.

Схематоз

По его словам, после изъятия Mercedes-Benz и Lexus он начал собственное расследование и выяснил, что машин, реализованных по схеме «аренда — продажа», у Авдеева было шесть: помимо упомянутых, в их числе были спорткары Mercedes-AMG GT, Mercedes-Benz AMG E63S, кроссовер Porsche Cayenne и спортивный седан BMW M5 Competition. При этом предыдущие собственники владели большинством этих машин по 7–18 дней до момента сдачи их в аренду Авдееву, а арендные отношения оформляли не на бумаге, а устно.

И эти люди, и другие, которые ранее длительное время владели задействованными в схеме машинами, знакомы между собой, утверждает Пичкуренко.

close Mercedes-Benz

«Пять машин незаконно числились за Авдеевым пять месяцев, еще одна — 8 месяцев, но их предыдущие собственники написали заявления в полицию только 23 января — после того, как 22 января Авдеев вылетел за границу . А до этого их ничего не смущало», — пояснил пострадавший.

По его словам, конечных покупателей в рамках уголовного дела против Авдеева признали не потерпевшими, а только свидетелями, но и в этом качестве их никто не допросил. В ответ на обращения в МВД, прокуратуру и Следственный комитет РФ приходят формальные отписки, и жалобы спускаются по инстанциям обратно в Ставропольский край, посетовал Пичкуренко.

Следствием недовольны

Автомобили BMW M5 Competition и Mercedes-AMG E63S подозреваемый в сентябре 2024 года продал в салон крупного регионального автодилера «Юг-Авто», который также проходит по этому уголовному делу, но не значится в числе пострадавших. В юридическом отделе компании «Газете.Ru» рассказали, что машины проверялись и на момент выкупа были юридически чистыми, а у Авдеева был на них полный комплект документов и по два ключа.

«Мы полагаем, что следствие ведется ненадлежащим образом. Мы обжалуем все постановления, участвуем в гражданском споре и сейчас готовим заявление в Следственный комитет РФ. Как пояснил представитель потерпевших в судебном заседании по гражданскому иску о признании сделки недействительной, уголовное дело будет приостановлено. Мы полагаем, что основной задачей возбуждения уголовного дела было просто изъятие автомобилей», — сказала «Газете.Ru» юрист «Юг-Авто Холдинг» Юлия Долженко.

«Приветливый добрый человек»

После изъятия полиция передала машины на ответственное хранение предыдущим собственникам — тем, которые и сдали их в аренду. Один из них, Владимир Борцов, рассказал «Газете.Ru», что шокирован поведением своего знакомого Авдеева, но удовлетворен, что автомобили вернулись к нему. Участие в схеме обмана и само ее существование он отрицает.

«Я думаю, что пострадавшие выдумывают, я никогда этим не занимался, тем более такие машины. Они сейчас стоят у нас на парковках, потому что когда они стояли в отделе полиции — там никаких условий для хранения. Через суд выпросили их обратно, машины недешевые. Я считаю, что претензии потерпевших должны быть адресованы к тому, у кого они покупали машины, но, с другой стороны, их тоже можно понять», — сказал Борцов.

Он добавил, что ему самому хотелось бы добиться правды, чтобы машины вернули не только физически, но и юридически. Борцов утверждает, что дорогостоящие автомобили передал Авдееву для последующей сдачи в субаренду. Авдеев платил по 100 тыс. рублей в месяц за Mercedes-Benz E-Class и 180 тыс. рублей в месяц за Lexus LX, но через два месяца перестал перечислять деньги, утверждает Борцов.

«Очень приветливый добрый человек, я никогда бы не подумал, что он на это способен. Познакомились в автосервисе. Из соседнего города приятный молодой человек. Он выпросил комплект документов на эти машины, сказал, что нужно сделать каско и ОСАГО», — описал он обстоятельства знакомства с Авдеевым и передачи ему автомобилей в аренду.

Еще один арендодатель из этого дела — Давид Айрапетян, он передал в использование Авдееву те самые Mercedes-AMG GT и BMW M5 Competition. Мужчина отказался подробно комментировать сложившуюся ситуацию.

«Я такой же пострадавший, как остальные люди. Знаю ровно столько же, сколько они. Пока идет следствие. Мне нет смысла оправдываться, я знаю, что правда на моей стороне, и это решит суд», — сказал Айрапетян «Газете.Ru».

Деньги плакали

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты называют такой способ обмана покупателей автомобилей «южной схемой». Они отмечают, что в последние годы в России подобное мошенничество по фиктивным договорам купли-продажи (ДКП) с последующим истребованием машины через суд у конечного покупателя стало заметно распространяться.

«Возможен сговор между группой лиц, может быть использован заведомо подложный договор для регистрации автомобиля, так как в обязанность Госавтоинспекции не входит проверка ДКП.

Он заключается в простой письменной форме, и нереально удостовериться, что он подлинный и был подписан добровольно собственником»,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Дальше, когда машина переходит к конечному пользователю, участники таких мошеннических схем стараются свести все к гражданскому судопроизводству и обычно требуют в судебном иске вернуть им автомобиль, но крайне редко заявляют в полицию на человека, который их машину якобы похитил и продал без их ведома, добавил он. Эта схема, как и некоторые другие, работает по причине того, что в России отсутствует реестр ДКП на автомобили, считает Шелков. По его мнению, необходимо ввести государственную регистрацию таких договоров по аналогии с рынком недвижимости.

В качестве косвенной меры защиты от подобных схем Шелков посоветовал покупать автомобиль только в случае, если предыдущий собственник владеет им продолжительное время — не менее 3 месяцев .

«Возврат машины конечному собственнику очень маловероятен, особенно если заведено уголовное дело. Здесь все зависит от того, есть ли какая-то коррупционная составляющая при дальнейшем рассмотрении дела в суде. Если прокручиваются крупные схемы, она возможна. Тем более, что южные регионы — Ставрополь и Краснодар — славятся различными схемами», — подытожил Шелков.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин пообещал направить письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ставропольское дело о перепродаже машин на особый контроль и принять меры, чтобы автомобили во время расследования таких ситуаций оставались у добросовестных приобретателей.

«Невозможно проверить при покупке, был ли автомобиль до этого отдан в аренду по устной договоренности, фигурирует ли он в уголовных делах — за исключением ситуации, когда автомобиль объявляется в розыск. Эти автомобили в розыск объявлены не были. И я подозреваю, что эти схемы могут носить массовый характер», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

По его мнению, государству необходимо сильно расширить функционал сервисов Госавтоинспекции по проверке автомобилей, но ситуация осложняется тем, что прежний собственник может пойти в полицию через длительное время, когда машины уже были перепроданы.