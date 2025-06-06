В Москве заочно арестовали гендиректора нижегородского завода по обвинению в мошенничестве

В Москве заочно арестовали экс-председателя городской Думы Нижнего Новгорода и генерального директора местного завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина. Его обвиняют в мошенничестве и легализации средств, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барыкина Дмитрия Зотовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ»‎, — сказано в сообщении.

Меру пресечения избрали на два месяца.

Нижегородское предприятие «Красный Якорь» занимается производством цепей разных видов, а также якорей. Завод был основан в 1898-м году.

В конце мая этого года в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) обвинили директора судоремонтного завода Черноморского флота (ЧФ) Павла Флори. В ходе расследования было установлено, что в феврале 2023 года завод заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования.

В течение двух месяцев директор и представитель ИП с помощью внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 4 млн рублей. После проведения преступных махинаций они распределили деньги между собой.

До этого суд отправил под домашний арест фигурантов дела о хищении 800 млн рублей из гособоронзаказа.