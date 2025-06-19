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Российские подростки проникли на склад вещдоков, чтобы украсть носки, трусы и алкоголь

KazanFirst: в Татарстане подростки украли носки и трусы со склада вещдоков
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане подростки проникли на склад вещдоков, чтобы украсть носки, трусы и алкоголь. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в здании исполкома на улице Гоголя в городе Бугульма — там хранились изъятые по уголовным делам вещи. Подростки проникли в помещение и вынесли оттуда десять пар различной обуви, 160 пар носков, 20 трусов, спортивные брюки, спиртосодержащую продукцию и 826 пачек сигарет.

После этого выяснилось, что сотрудники полиции допустили нарушения в хранении вещественных доказательств — условия не соответствовали требованиям закона. Местная прокуратура внесла представление начальнику местного ОМВД с требованием устранить эти нарушения. Исполнение предписания взято на контроль. Зачем компании подростков потребовались вещдоки, не уточняется.

Ранее российские полицейские продали бизнесмену алкоголь и сигареты со склада вещдоков.

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