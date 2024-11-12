Российские полицейские продали бизнесмену алкоголь и сигареты со склада вещдоков

В Абакане двух полицейских обвинили в незаконных махинациях с изъятыми вещдоками. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, двое оперуполномоченных по особо важным делам из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Хакасии превысили полномочия в корыстных целях. В декабре 2023 года полицейские, воспользовавшись своим доступом к складу, на котором хранились вещдоки, пустили туда своего знакомого и передали ему более 100 коробок с контрафактным алкоголем и сигаретами.

За время новогодних праздников бизнесмен реализовал незаконно полученный товар в своем киоске, а затем поделился прибылью с «поставщиками». По данным «Сапы», стражи порядка получили от предпринимателя 300 тыс. рублей. К настоящему времени подозреваемых уже задержали, решается вопрос об их аресте. Фигурантам дела, 35-летнему капитану полиции и 36-летнему майору, грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.