20 сел Дагестана газифицируют в 2025 году

Работу по газификации более 20 сел начнут в Дагестане в этом году

«Газпром» в этом году приступает к строительству инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Там подчеркнули, что «Газпром» последовательно работает над развитием газоснабжения и газификации в Дагестане.

Также отмечается, что для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых «Газпром» выполняет техническое перевооружение газораспределительных станций «Маджалис» в Кайтагском районе и «Охранлар» в Махачкале. Ранее такие работы провели на 20 ГРС Дагестана.

До этого сообщалось, что в селе Нежинка Оренбургского района в рамках догазификации к газовым сетям был подключен 8,5-тысячный по счету дом.

В «Газпроме» подчеркнули, что Оренбургская область входит в пятерку лидеров рейтинга регионов России по догазификации. Уровень газификации субъекта является одним из самых высоких в стране.

Ранее россиян предупредили об огромных штрафах за самовольное подключение газа.