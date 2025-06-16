В Оренбуржье газифицировали несколько тысяч домов

В селе Нежинка Оренбургского района в рамках догазификации к газовым сетям был подключен 8,5-тысячный по счету дом. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Газпром».

«Оренбургская область входит в пятерку лидеров рейтинга регионов России по догазификации. Уровень газификации субъекта является одним из самых высоких в стране, мы продолжаем реализацию президентского проекта по всему Оренбуржью, в том числе и в малых селах», — отметил Дмитрий Бородин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург».

От жителей области принято около 11,3 тысяч заявок, 10,9 тысяч из которых переведены в договоры, 9,2 тысяч исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей, добавил Бородин.

В общей сложности от жителей села Нежинка было принято 145 заявок на догазификацию. В ПАО «Газпром» отметили, что почти все они переведены в договоры и исполнены. К газу подключен уже 131 дом.

В компании добавили, что газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В 2021 году в рамках реализации новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация».

Сегодня между 72 субъектами России и ПАО «Газпром» подписаны и реализуются Программы развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года.