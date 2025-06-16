На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбуржье газифицировали несколько тысяч домов

В Оренбургской области к газу подключили 8500 домов
close
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В селе Нежинка Оренбургского района в рамках догазификации к газовым сетям был подключен 8,5-тысячный по счету дом. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Газпром».

«Оренбургская область входит в пятерку лидеров рейтинга регионов России по догазификации. Уровень газификации субъекта является одним из самых высоких в стране, мы продолжаем реализацию президентского проекта по всему Оренбуржью, в том числе и в малых селах», — отметил Дмитрий Бородин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург».

От жителей области принято около 11,3 тысяч заявок, 10,9 тысяч из которых переведены в договоры, 9,2 тысяч исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей, добавил Бородин.

В общей сложности от жителей села Нежинка было принято 145 заявок на догазификацию. В ПАО «Газпром» отметили, что почти все они переведены в договоры и исполнены. К газу подключен уже 131 дом.

В компании добавили, что газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В 2021 году в рамках реализации новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация».

Сегодня между 72 субъектами России и ПАО «Газпром» подписаны и реализуются Программы развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами