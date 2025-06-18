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Юноша ограбил пожилого мужчину в Рязани ради наркотиков

В Рязани юноша ограбил пожилого мужчину ради наркотиков
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Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Рязани судимый 18-летний юноша ограбил 63-летнего мужчину ради наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Вокзальной — молодой человек напал на пожилого мужчину. Злоумышленник ударил его в челюсть и похитил кошелек, в котором было три тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался неоднократно судимый за кражи и страдающий наркотической зависимостью юноша, который приехал в Рязань, чтобы раздобыть деньги на запрещенные вещества. Стражи порядка задержали молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о грабеже.

До этого в Амурской области мужчина ворвался в магазин с игрушечным пистолетом ради алкоголя. В его отношении возбудили уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянин продал свой садовый дом новым хозяевам, а затем дважды его ограбил.

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