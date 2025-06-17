Россиянин с игрушечным пистолетом устроил налет на магазин, чтобы добыть алкоголь

Житель Благовещенска может получить до восьми лет лишения свободы за налет на магазин с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел в апреле 2025 года, злоумышленник ворвался в один из алкомаркетов и попытался украсть бутылку крепкого алкоголя. Он достал из кармана куртки пистолет и угрожая продавцу потребовал спиртное, после чего скрылся.

Грабителя удалось задержать, выяснилось, что пистолет был игрушечным. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье. Злоумышленник похозяйничал в торговом зале, набрал два пакета продуктов, навестил алкогольный отдел и попытался скрыться. Злоумышленника задержал наряд Росгвардии. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый за кражи 52-летний местный житель. По факту произошедшего проводится проверка, общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Ранее россиянин с молотком ограбил ювелирный магазин из-за задержки зарплаты.