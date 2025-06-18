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Россиянин продал свой садовый дом новым хозяевам, а затем дважды его ограбил

В Миассе мужчина продал дом новым хозяевам, а затем дважды его ограбил
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Shutterstock

В Миассе 49-летнего мужчину подозревают в двух ограблениях дома, который ранее ему принадлежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в садовом доме, которым раньше владел 49-летний местный житель, судимый за имущественные преступления. Мужчина продал его новым хозяевам, а затем, по версии правоохранителей, дважды проникал в него, чтобы ограбить. В первый раз он похитил микроволновую печь, во второй — кофеварку и кухонную утварь, общий ущерб составил 6,8 тысячи рублей.

Полицейские задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он обязался возместить причиненный ущерб.

До этого в Челябинской области мужчина проник в чужой дом, где сам когда-то жил, чтобы поужинать и украсть тапочки. Злоумышленник также ранее был судим за имущественные преступления.

Ранее россиянин ограбил магазин с игрушечным пистолетом ради алкоголя.

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