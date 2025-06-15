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В Молдавии полиция применила силу к священнику на марше против ЛГБТ

Полиция применила силу к священнику на шествии против ЛГБТ в Кишиневе

В центре Кишинева сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время шествия, организованного против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что мужчину окружили несколько сотрудников полиции. После этого правоохранители бросили священника на землю. По словам свидетелей, мужчина выражал несогласие с проводимым шествием представителей ЛГБТ-сообщества.

Полиция Молдавии пока не прокомментировала инцидент.

15 июня в центре Кишинева проходил ЛГБТ-парад. В связи с этим в центре города ограничили движение транспорта. Порядок во время проведения акции обеспечивала полиция. Параллельно с мероприятием прошла массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей.

8 июня лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие в республике. Политик отметил, что нынешняя администрация не заинтересована в сохранении православной веры, потому что «плевать им на народ, веру и традиции».

Ранее оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране.

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