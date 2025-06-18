Российская компания инициировала подачу иска против Украины

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд против Украины из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава КТК Николай Горбань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — сказал глава консорциума.

Горбань не стал уточнять сроки разбирательства. По его словам, ущерб КТК от украинских атак составил 2,7 млрд рублей. При этом сумму, которая будет компенсирована, консорциум сможет назвать не раньше конца года, отметил глава компании.

Несколькими часами ранее Горбань заявил, что Украина никак не отреагировала на запрос Казахстана по атаке на НПС «Кропоткинская», а также не принесла никаких извинений за нанесенный ущерб.

24 марта Минобороны России сообщило, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал «Кропоткинскую». Это произошло, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

Ранее США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом.