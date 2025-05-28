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В МВД рассказали о количестве детей, пострадавших от мошенников в 2025 году

МВД: в РФ три тысячи детей стали жертвами мошенников в I квартале 2025 года
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Жертвами мошеннических преступлений в России в I квартале 2025 года стали порядка трех тысяч несовершеннолетних. Об этом заявил старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов на вебинаре «С безопасным интернетом в безопасное лето: об этом важно поговорить с детьми и подростками в преддверии каникул», передает ТАСС.

«Порядка трех тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних, мошеннических преступлений, преступлений в сети Интернет, было зафиксировано только в первом квартале этого года. Три тысячи детей пострадали от преступных посягательств», — отметил он.

По его словам, это можно было предотвратить.

Елясов подчеркнул: исходя из статистики, количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних возросло на 25%. В качестве причин столь заметного роста сотрудник МВД назвал цифровизацию, недостаточную техническую грамотность подрастающего поколения. Кроме того, несовершеннолетним не хватает уровня развития критического мышления, навыков противостоять обману и манипуляции.

До этого в ведомстве заявили, что мошенники начали вовлекать детей через интернет в преступную деятельность. Целью преступников в МВД назвали расшатывание и дестабилизацию обстановки в российском обществе.

Ранее эксперт рассказал об основной схеме мошенников в период ЕГЭ и ОГЭ.

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