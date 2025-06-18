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В РФ назвали самый востребованный метод воздействия на людей в интернете

Эксперт Смирнова: видео — самый востребованный способ воздействия на аудиторию
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Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время цифровые платформы считают видеоконтент самым востребованным способом влиять на аудиторию, рассказала замгендиректора «Газпром-медиа» Людмила Смирнова, выступая на ПМЭФ. Об этом пишет ТАСС.

«Видеоконтент является, наверное, сейчас самым востребованным способом воздействия на умы и аудиторию. Потребитель выбирает глазами. И цифровые платформы все еще находятся в поиске своей идеальной бизнес-модели», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что в России уже сформировался тренд миграции аудитории телевидения на цифровые платформы, которые постоянно стремятся укрепить свои позиции на рынке, производят конкурентоспособный контент.

До этого на площадке Петербургского международного экономического форума представили инсталляцию «Террабайт», показывающую структуру подземных пластов и эволюцию Земли с помощью цифровых технологий изучения недр.

Авторы проекта отметили, что наиболее сложной задачей было визуализировать геологические пласты и процессы на глубине нескольких километров.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ-2025 пройдут киберучения специалистов по информационной безопасности.

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ПМЭФ – 2025
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