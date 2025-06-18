На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ПМЭФ показали виртуальное путешествие в недра Земли

На ПМЭФ представили инсталляцию об эволюции Земли
close
Пресс-служба «Газпром нефть»

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили инсталляцию «Террабайт», показывающую структуру подземных пластов и эволюцию Земли с помощью цифровых технологий изучения недр, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Как отметил начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль, компания добывает больше половины нефти и газа с использованием цифровых двойников месторождений.

«Эти технологии дают возможность постоянно дополнять огромные объемы данных, которые постепенно создают целостный цифровой мир недр. Мы поставили перед собой стратегическую цель стать первой цифровой нефтяной компанией и наш арт-проект «Террабайт» является манифестом этой амбиции», — сказал он.

Авторы проекта отметили, что наиболее сложной задачей было визуализировать геологические пласты и процессы на глубине нескольких километров.

Для реализации проекта были использованы большие объемы данных и современная компьютерная графика.

Напомним, в 2026 году на основе «Террабайта» в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске откроют мультимедийную экспозицию.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами