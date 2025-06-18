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В Братске ввели ограничения на работу мобильной связи в зоне аэропорта

Мэр Братска Дубровин: вокруг аэропорта ввели ограничения на мобильную связь
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Depositphotos

В зоне аэропорта Братска ввели ограничения на работу мобильной связи. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в радиусе 5 километровой зоны ПАО «Аэропорт Братск»  вводится временное ограничение использования мобильного интернета, стандарта третьего и четвертого поколения (3G и 4G)», — говорится в сообщении.

По словам мэра, в зону ограничения могут попасть микрорайон Сосновый Бор, СНТ «Птица» и «Василек». Он добавил, что данные меры вводились для защиты людей и объектов жизнеобеспечения. Глава города подчеркнул, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в обычном режиме.

Дубровин призвал пассажиров и жителей города отнестись спокойно и с пониманием к применяемым вынужденным мерам.

Накануне сообщалось, что в 16 регионах России фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Речь идет о сбоях в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.

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