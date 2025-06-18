Жителей Тюменской области уведомили о восстановлении работы мобильного интернета

Работа мобильного интернета в Тюменской области восстановлена. Об этом сообщил региональный правительственный информационный центр в своем Telegram-канале.

По их данным, ограничения были введены 12 июня «в целях безопасности жителей региона».

Операторы сотовой связи утверждают, что сейчас мобильный интернет работает без ограничений.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, ограничения оказали влияние на работу цифровых сервисов региона и банковских терминалов.

«Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей», — сказал он.

18 июня жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. По данным сервиса Downdetector, пик сбоев пришелся примерно на 08:00. Пользователи отмечают, что у них перестал работать мобильный интернет, а также время от времени полностью пропадает возможность совершать звонки. Жалобы поступили из разных районов города и области.

Накануне сообщалось, что в 16 регионах России фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Речь идет о сбоях в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.