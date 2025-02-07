Дачникам рассказали, как бороться со слизнями и муравьями на участке

Разрыхлитель поможет дачникам избавиться от слизней и муравьев на своем участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, им нужно иногда посыпать растения в огороде после высадки. При этом специалисты предупредили, что пищевая сода в составе разрыхлителя может негативно повлиять на почву и растения. Поэтому при необходимости можно посыпать землю кофейной гущей.

В борьбе с муравьями также могут помочь мята и майоран, если использовать их в качестве барьера вокруг цветочных клумб. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать свежемолотый черный перец.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, помогут бороться с муравьями на дачном участке. По его словам, такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения. Если дачники увидели муравейник на грядке и смогли распознать, откуда выходят насекомые, можно его выкопать, поместить в ведро или тачку и аккуратно перенести за участок, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что муравьи освоили земледелие за миллионы лет до появления человека, выяснили ученые.