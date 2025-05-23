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В Москве у хозяев забрали трехмесячного львенка охраняемого вида

В Москве прокуратура изъяла у владельцев азиатского львенка

В Москве незаконно содержали трехмесячного азиатского льва. Об этом сообщает прокуратура города.

Животное обнаружили у владельцев на Окружном проезде. Как сотрудники правоохранительных органов узнали о хищнике, не уточняется. Люди, у которых нашли льва, не смогли продемонстрировать какие-либо документы, которые подтверждают, что льва купили законно.

Хищника изъяли и передали в профильную организацию, которая сможет обследовать животное и содержать в дальнейшем.

В прокуратуре напомнили, что азиатские львы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

До этого в Москве мужчина пытался продать львенка через интернет за 260 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов заметили публикацию и договорились о сделке, после чего поймали владельца. Москвичу назначили штраф.

Ранее найденный ребенком в Ростовской области уличный котенок оказался львенком.

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