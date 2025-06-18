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В Тель-Авив прибыл первый эвакуационный рейс с израильтянами из Рима

El Al: первый эвакуационный рейс с израильтянами прибыл из Рима в Тель-Авив
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Chen Junqing/Global Look Press

Первый эвакуационный рейс доставил граждан Израиля из Рима в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию El Al, выполнявшую рейс.

По информации авиакомпании, более 70 тысяч израильтян прошли регистрацию на сайте El Al для попадания на эвакуационные рейсы. Отмечается, что рейсы продолжатся 19 июня.

17 июня авиакомпании Израиля El Al, Arkia и Israir объявили, что получили от властей страны разрешение запустить рейсы для возвращения израильтян на родину. Все рейсы будут осуществляться в одну сторону в порядке исключения. Воздушное пространство над израильским государством остается закрытым из-за угрозы обстрелов со стороны Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Израиль вывез своих граждан из Греции.

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