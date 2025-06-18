Израиль эвакуировал своих граждан из Греции

Kan: первый эвакуационный рейс с израильтянами прибыл из Ларнаки в Тель-Авив

Первый эвакуационный рейс доставил граждан Израиля из кипрской Ларнаки в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Отмечается, что на 18 июня запланирован вылет 10 самолетов из Ларнаки в Израиль, которые будут осуществлять несколько израильских авиакомпаний.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока решений о полной эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля не принималось, но российские власти следят за развитием событий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сообщили, что находящиеся в Иране граждане РФ могут эвакуироваться через Азербайджан.