Появились подробности задержания автора Telegram-канала «Солдатская правда»

Задержанный военкор и автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков создал мошеннический проект, в рамках которого якобы занимался поиском пропавших бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, военкор призывал родственников российских военных передать их личные данные якобы для организации работы. В результате были получены сведения более 250 человек, которые использовались в мошеннических целях, следует из материала.

Также журналисты отметили, что для работы своего проекта Полынков организовал сбор средств. Однако отчеты о расходах военкор не предоставлял, отметили авторы материала.

Помимо этого, РЕН ТВ пишет, что автор Telegram-канала проходил военную службу. Однако, по данным телеканала, он самовольно оставил часть. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

О задержании Полынкова утром 18 июня сообщил его адвокат Александр Молохов. По словам юриста, военкора доставили в военно-следственный отдел. Официальная причина задержания не уточнялась.

Ранее в Иркутске задержали блогершу, оскорблявшую участников СВО.