В Москве задержали автора Telegram-канала «Солдатская правда»

Утром 18 июня в Москве задержали военкора Михаила Полынкова — автора Telegram-канала «Солдатская правда». Об этом сообщил Baza его адвокат Александр Молохов.

По словам юриста, Полынкова доставили в военно-следственный отдел на Спартаковской улице. Официальная причина задержания пока не озвучена. Адвокат предполагает, что это может быть связано с ранее опубликованным архивным видео, где телеведущий Владимир Соловьев говорит, что в случае войны поехал бы защищать Израиль. Однако подтверждения этой версии пока нет.

Полынков также занимает пост зампреда в «Русском Движении Стрелкова» и входит в состав ЦИК партии «Русская Весна».

В начале июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику.

Позже в Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки.

Ранее в Иркутске задержали блогершу, оскорблявшую участников СВО.