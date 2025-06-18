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В Москве мужчина, оставивший изрезанную женщину в машине Гоши Куценко, получил срок

В Москве осудили мужчину, оставившего изрезанную женщину в машине Гоши Куценко

Суд вынес приговор мужчине, который спрятал изрезанную женщину в автомобиле актера Гоши Куценко на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Сам фигурант процесса, Альберт Абдуллин, признал вину.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в январе в Москве. По версии следствия, 19 января 2025 года фигурант познакомился с 36-летней пострадавшей, вместе они стали распивать алкогольные напитки.

В какой-то момент между парой возник конфликт, во время которого осужденный нанес новой знакомой не менее 26 ударов ножом в разные органы. Травмы были серьезными, женщина не выжила.

Чтобы скрыть преступление, Абдуллин спрятал пострадавшую в машине на Кутузовском проспекте. Затем он сам сел в машину и уснул там. Позже его обнаружили и задержали.

Ранее женщина выжила после нападения незнакомца с ножом благодаря грудным имплантам.

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