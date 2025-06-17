Мужчине, изрезавшему и спрятавшему женщину в машине Гоши Куценко, запросили 13 лет колонии

Прокурор запросил 13 лет колонии для мужчины, который изрезал и спрятал женщину в машине Гоши Куценко. Об этом со ссылкой на корреспондента в зале суда сообщает РЕН ТВ.

Во время судебного заседания прокурор запросил для Альберта Абдуллина наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что обвиняемый до этого просил закрыть заседания в связи с угрозами со стороны сокамерников, но ему отказали.

Инцидент произошел в Москве. Абдуллин около месяца проживал в автомобиле актера Гоши Куценко во дворе дома на Кутузовском проспекте — владелец не знал об этом. Злоумышленник распивал алкоголь со знакомой и поссорился с ней. В ходе конфликта он нанес женщине не менее 26 ножевых ранений, она не выжила. Мужчина оставил ее в машине, и женщину обнаружили 19 января. После этого предполагаемого преступника задержали.

Ранее россиянин провел ночь с ножом в спине и только утром понял, что ранен.