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Мужчине, изрезавшему и спрятавшему женщину в машине Гоши Куценко, запросили 13 лет колонии

РЕН ТВ: мужчине, спрятавшему женщину в машине Гоши Куценко, запросили 13 лет
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Shutterstock

Прокурор запросил 13 лет колонии для мужчины, который изрезал и спрятал женщину в машине Гоши Куценко. Об этом со ссылкой на корреспондента в зале суда сообщает РЕН ТВ.

Во время судебного заседания прокурор запросил для Альберта Абдуллина наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что обвиняемый до этого просил закрыть заседания в связи с угрозами со стороны сокамерников, но ему отказали.

Инцидент произошел в Москве. Абдуллин около месяца проживал в автомобиле актера Гоши Куценко во дворе дома на Кутузовском проспекте — владелец не знал об этом. Злоумышленник распивал алкоголь со знакомой и поссорился с ней. В ходе конфликта он нанес женщине не менее 26 ножевых ранений, она не выжила. Мужчина оставил ее в машине, и женщину обнаружили 19 января. После этого предполагаемого преступника задержали.

Ранее россиянин провел ночь с ножом в спине и только утром понял, что ранен.

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