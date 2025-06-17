Московский адвокат убил клиента и сжег его тело в крематории для животных

В Москве задержали члена столичной Адвокатской палаты Сергея Зуева, в отношении которого возбуждены дела об убийстве, мошенничестве и укрывательстве преступлений. Подробности в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

Следствие считает, что в октябре 2024-го, находясь в подмосковном загородном доме в Солнечногорском районе, Зуев выпивал с клиентом, с которым обсуждал сделку по продаже ему имущества. В определенный момент произошел конфликт, и юрист зарезал знакомого, а затем попросил приятеля, не подозревавшего о случившемся, помочь перевезти «груз» на ферму адвоката. Там тело было сожжено в печи для зоокремации.

По данным 112, убитого звали Андрей Терешкин, и Зуев хотел купить у него квартиру в Красногорске. После смерти мужчины юрист с помощью другого соучастника продал его жилище, а также прочее имущество, — на общую сумму в 5 млн рублей. Он хотел заработать и на другой квартире убитого, но его задержали после того, как сожительница Терешкина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время все фигуранты дела арестованы.

До этого сообщалось о случае в Оренбурге, где местный житель стал фигурантом дела об убийстве двух женщин. По версии следствия, первое убийство произошло в 2004 году. Супруга мужчины узнала, что он ей не верен. Она также была в курсе, что муж занимается незаконной деятельностью, и пригрозила, что расскажет об этом правоохранителям.

Спустя четыре года, в 2008 году, оренбуржец попал в похожую ситуацию. Он не хотел жениться на любовнице, которая пригрозила, что расскажет полиции о роли возлюбленного в убийстве бывшей супруги.

Ранее сообщалось, что убийце женщины-таксиста в Коркино вынесли приговор.