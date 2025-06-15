Стал известен диагноз мальчика, залившего водой Вечный огонь под Ярославлем

Мальчик, заливший водой Вечный огонь у мемориала в поселке Семибратово Ярославской области, страдает аутизмом. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным источника, восьмилетний ребенок подумал, что видит настоящий пожар.

Инцидент произошел 12 июня, в День России. Все действия ребенка попали на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мальчик на велосипеде подъехал к монументу. Он поднялся к звезде с Вечным огнем и несколько секунд стоял, глядя на пламя, сложив руки в молитвенном жесте. После этого ребенок подошел к канистрам с цветами у расположенного спереди памятника, выбросил растения на землю, а водой из двух емкостей погасил огонь.

По факту произошедшего местные жители подали заявление в полицию.

В конце мая в городе Пугачев Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь у памятника воинам-пугачевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Местный паблик разместил видео инцидента и отметил, что там разместился табор.

Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.