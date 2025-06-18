На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ряде округов Херсонской области ввели режим ЧС

В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
close
Андрей Архипов/РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в девяти муниципальных округах Херсонской области, где из-за засухи посевы потеряны на площади, предварительно, более 50 тыс. га. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

«В Херсонской области из-за недостаточного уровня выпавших за последние 6 месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — говорится в публикации.

Зона ЧС определена в девяти муниципальных округах Херсонской области, среди которых: Генический, Нижнесерогозский, Алешкинский, Каховский, Ивановский, Чаплынский, Новотроицкий, Верхнерогачикский и Великолепетихский.

В администрации региона уточнили, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области и принять оптимальные решения для ликвидации последствий.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении режима ЧС в восьми муниципалитетах субъекта РФ из-за засухи.

Ранее крупный град нанес ущерб урожаю в Хабаровском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами