В ряде округов Херсонской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в девяти муниципальных округах Херсонской области, где из-за засухи посевы потеряны на площади, предварительно, более 50 тыс. га. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

«В Херсонской области из-за недостаточного уровня выпавших за последние 6 месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — говорится в публикации.

Зона ЧС определена в девяти муниципальных округах Херсонской области, среди которых: Генический, Нижнесерогозский, Алешкинский, Каховский, Ивановский, Чаплынский, Новотроицкий, Верхнерогачикский и Великолепетихский.

В администрации региона уточнили, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области и принять оптимальные решения для ликвидации последствий.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении режима ЧС в восьми муниципалитетах субъекта РФ из-за засухи.

Ранее крупный град нанес ущерб урожаю в Хабаровском крае.