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В Краснодарском крае ввели режим ЧС

Кондратьев: в восьми районах Кубани введен режим ЧС из-за засухи
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Егор Еремов/РИА Новости

В восьми муниципалитетах Краснодарского края из-за засухи введен режим ЧС. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава края подчеркнул, что данная мера позволит оперативно оказать адресную поддержку предприятиям, а также сохранить экономику и трудовые коллективы.

Кондратьев добавил, что регион готов к уборочной кампании. Он отметил, что в крае наблюдаются действительно непростые погодные условия, но кубанские аграрии «не раз доказывали свою стойкость».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе во всей европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса. По его словам, на юге России, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье, столбики термометров покажут 23-26 градусов, что является вполне комфортной температурой для отдыха.

Похолодание также затронет Северо-Западный федеральный округ. Но если в Мурманске и Санкт-Петербурге температура будет близка к норме, то в других регионах округа она опустится ниже среднемноголетних значений, отметил синоптик.

Ранее крупный град нанес ущерб урожаю в Хабаровском крае.

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