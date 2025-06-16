Крупный град нанес ущерб урожаю в Хабаровском крае

РЕН ТВ: в Хабаровском крае крупный град побил посевы, теплицы и автомобили

Жители Хабаровского края рассказали, что мощный град побил посевы, теплицы и машины. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Один из хабаровчан сообщил, что куски льда «поотшибали листья» у картошки. Женщина пожаловалась, что пострадала не только рассада, но и теплица, которую пробило крупными ледяными шариками.

По данным МЧС по Хабаровскому краю, информация о пострадавших не поступала.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в центре европейской России, на юге Приволжского федерального округа и в Сибири ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Согласно прогнозу синоптика, 15 июня во Владимирской и Костромской областях ожидается сильный дождь. В Омской области в воскресенье ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и порывистый ветер до 25 метров в секунду. В Алтайском крае также прогнозируются интенсивные осадки, град и ветряные порывы до 23 метров в секунду.

Ранее в Мытищах спасение водителя в тапочках от града попало на видео.