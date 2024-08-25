Врач рассказал, сколько свежевыжатого сока можно пить в день

В день можно выпивать от 300 до 500 мл свежевыжатого сока без вреда для здоровья, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Фролова.

«Хотя считается, что натуральные соки без добавления сахара малокалорийны, они все же содержат углеводы – фруктозу, глюкозу и в меньшей мере сахарозу. Например, в яблочном соке фруктозы в четыре раза больше, чем сахарозы, в вишневом – почти в 15 раз. В среднем норма потребления в сутки любого сока составляет 300-500 мл. Превышать ее не рекомендуется, особенно людям, страдающим сахарным диабетом и с избыточной массой тела и лицам, контролирующим свой вес», – рассказала врач.

Натуральные соки содержат значительное количество каротина (провитамина А), калий, который способствует выведению из организма лишней жидкости, витамины B1, РР и другие.

«Они также содержат органические кислоты (яблочную, лимонную), которые благоприятно влияют на работу пищеварительных органов, способствуя усвоению пищи, улучшению обмена веществ. Натуральные соки полезны и при ряде заболеваний, сопровождающихся пониженной желудочной кислотностью, так как органические кислоты отчасти компенсируют недостаток соляной кислоты желудочного сока», – объяснила Фролова.

Восстановленные же соки, которые производят путем восстановления концентрата, который получают из плодов фруктов, лучше не пить.

«Такие напитки нельзя назвать полезными для здоровья, потому что в большинстве случаев в них вместо витаминов содержатся химические добавки, красители, усилители вкуса, большое количество сахара. Это может привести к увеличению сахара крови, набору веса, появлению аллергических реакций», – заключила врач.

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