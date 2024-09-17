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Диетолог объяснила, чем вредны свежевыжатые соки

Диетолог Саламатина: свежевыжатый сок может навредить пищеварению

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В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Елена Саламатина. Фрукты, по ее словам, содержат в себе фруктозу и сахарозу.

«Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сказала специалист.

Она добавила, что фруктовый сок не следует пить на голодный желудок, поскольку кислоты содержащиеся в нем могут спровоцировать изжогу и проблемы с ЖКТ.

Также врач посоветовала пить нектар не ранее чем через полтора часа после приема пищи.

Врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс до этого говорила, что сок, как и другие высококислотные продукты может сильно влиять на цвет зубов. Темный оттенок зубной эмали, по ее словам, могут придать черный и красный чаи за счет содержания танина.

После употребления вышеуказанных напитков, она посоветовала полоскать рот водой. Также следует чистить зубы не менее двух раз в день и посещать стоматолога раз в полгода, отметила врач.

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