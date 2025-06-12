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Следователи завели дело в связи с ЧП на руднике «Сарылах» в Якутии

СК РФ возбудил уголовное дело после обрушения горной породы на руднике в Якутии
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Сергей Карпухин/Reuters

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением горной породы на руднике в Оймяконском районе республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Дело завели по ч. 2 ст. 217 УК РФ. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«По уголовному делу изучается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Обрушение горной породы на руднике «Сарылах», расположенном в Оймяконском районе Якутии, произошло 12 июня. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что обрушение зафиксировано на горизонте с отметкой 286 метров. В тот момент здесь проводились очистные работы.

По данным ведомства, всего на горизонте находились 25 человек. Двое из них оказались под завалами. К текущему моменту сотрудники экстренных служб достали людей на поверхность, но одного пострадавшего спасти не удалось. Второго мужчину доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах.

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