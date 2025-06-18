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Врач раскрыл, действительно ли пастеризованное молоко лишено полезных свойств

Врач Неронов: пастеризованное молоко является полезным для здоровья продуктом
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Freepik.com

Бытует мнение, что пастеризованное молоко с магазинных полок лишено полезных свойств, а в пищу необходимо употреблять только парное. Однако это заблуждение, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, парное молоко может даже представлять опасность для здоровья из-за содержащихся в нем вредоносных микроорганизмов. Магазинный же продукт хоть и теряет некоторые свойства при обработке, все равно остается полезным, так как содержит кальций, фосфор и витамины.

Недавно Роскачество предоставило список производителей ультрапастеризованного молока, отмеченного российским государственным «Знаком качества», а также рассказало, как выбрать этот продукт и почему именно он получил такое широкое распространение. Сообщение ведомства приводит газета «Известия».

Что касается разрешенной суточной дозы молока, она не должна превышать 500 мл, отметил Неронов.

«Чрезмерное потребление молочных продуктов может быть связано с повышенным уровнем насыщенных жиров и рисками для сердечно-сосудистой системы, а также с гиперкальциемией при избытке кальция», — пояснил специалист.

Врач-эндокринолог, диетолог Евгения Байтурова до этого говорила, что любое молоко животного происхождения может принести пользу для здоровья, однако обезжиренный вариант выбирать не стоит.

По ее словам, ощутимой разницы в пользе от коровьего или козьего молока нет, потому что они совсем немного отличаются по составу витаминов и микроэлементов. Однако козье усваивается быстрее.

Ранее россиянам рассказали, как выбирать молочку в жаркую погоду.

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