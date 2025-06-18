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Врач рассказала, какое молоко принесет пользу для здоровья

Врач Байтурова: любое молоко животного происхождения принесет пользу
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Shutterstock

Любое молоко животного происхождения может принести пользу для здоровья, однако обезжиренный вариант выбирать не стоит. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Евгения Байтурова.

По ее словам, для хорошего усвоения продукта важно, чтобы пищеварительная система человека была здорова и вырабатывалось достаточно ферментов. Кроме того, усвояемость молока может зависеть и от его количества, добавила эксперт.

Врач уточнила, что ощутимой разницы в пользе от коровьего или козьего молока нет, потому что они совсем немного отличаются по составу витаминов и микроэлементов. Однако козье усваивается быстрее, добавила она.

Россиян также призвали не избегать стерилизованного, пастеризованного или ультрапастеризованного напитка.

«Чтобы продукт добрался до покупателя, срок хранения приходится увеличивать. Однако витамины, белок, кальций и жир в таких напитках остаются. Термическая обработка лишь позволяет избавить их от порчи. Тем не менее стоит выбирать продукт с меньшим сроком годности, если вы выпьете его в течение одного-двух дней», — заключила Байтурова.

Бразильский диетолог Марианна Алвес до этого говорила, что чрезмерное потребление молока, независимо от его жирности, может привести к повышению уровня холестерина в крови и набору веса. Однако этот питательный напиток может стать хорошим подспорьем для восстановления после тренировки.

Ранее были названы продукты, защищающие от переломов в пожилом возрасте.

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