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Россиянам рассказали, как выбирать молочку в жаркую погоду

Технолог Волокитина: при выборе молочки в жару важно оценить упаковку
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Молочную продукцию в жаркую погоду следует выбирать тщательнее, потому что высокие температуры ускоряют процессы порчи товаров. Об этом Life рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

«При выборе творога в магазине прежде всего стоит обратить внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий», — отметила Волокитина.

Она также посоветовала обратить внимание на состав продукта. Так, в хорошем твороге могут присутствовать только молоко и закваска. Хранить его в магазине должны в холодильнике при температуре +2..+4°C. После покупки продукцию нужно как можно скорее поместить в холодильник. Летом ее можно хранить в закрытой фабричной упаковке в течение трех-четырех суток, после вскрытия — не более 24 часов.

Эксперт отметила, что аналогичные правила распространяются и на другие молочные продукты — сметану, йогурты, ряженку, кефир, простоквашу.

Ученые из Индии и Великобритании до этого выяснили, что умеренное потребление молочных продуктов стабилизирует уровень сахара в крови лучше, чем строгое веганское питание.

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