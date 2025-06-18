Почти все российские туристы покинули Иран и Израиль

РСТ: почти все российские туристы, находившиеся в Израиле и Иране, уже вернулись

Почти все российские туристы, отдыхающие в Иране и Израиле, вернулись домой. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале.

«Почти все российские туристы, находившиеся в Израиле и Иране, уже вернулись домой или завершат поездки в ближайшие дни»‎, — сказано в сообщении.

Представители турфирм рассказали, что большая часть их клиентов вернулась в Россию, некоторые туристы выбрали другие направления, в том числе Узбекистан.

Утром 18 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.