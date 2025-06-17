Синоптики: Москву и Подмосковье накроет арктическая воздушная масса

В столичном регионе в ближайшее время будет преобладать прохладная погода. Температура воздуха будет повышаться на непродолжительное время, а на следующей неделе Москву и область накроет новая арктическая воздушная масса, рассказали синоптики 360.ru.

Завтра, 18 июля, воздух в столице прогреется до +20…+22 градусов, по области – до +17…+22 градусов. А в четверг и пятницу будет прохладнее, сообщил синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Температура упадет на четыре градуса, и в Москве будет от +16 до +18. В отдельных районах Московской области она понизится до уровня от +13 до +15 градусов», — добавил он.

Несколько потеплеет в столичном регионе в выходные – в Москве ожидается до +18…+20 градусов, по области местами будет около +15 градусов. При этом практически каждый день будут идти дожди.

Такая погода, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, связана с холодным арктическим воздухом, который циркулировал в тылу одного из циклонов, проходивших от северо-запада страны до Урала в ближайшие два-три дня. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, а холодный воздух с гребня Баренцева моря направится на юг.

«Это приведет к ночным температурам ниже 10 градусов и дневным — порядка 15−18 градусов, чего и ожидаем до конца этой недели», — пояснил Шувалов.

По его прогнозу, до конца месяца в Москве и Подмосковье жары не будет, так как холодный воздух задержится на европейской территории до юга. Температура воздуха до конца июня будет ниже климатической нормы, предупредил Шувалов. При этом он пообещал кратковременное потепление на следующей неделе – сразу перед тем, как регион накроет арктическая воздушная масса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с четверга и до конца текущей недели ожидается «скучновато-осенняя» погода. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу — воскресенье осадки прекратятся, однако повысится давление. В целом во второй половине недели ожидается температура примерно на 4°C ниже нормы.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.