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В Абхазии случился тотальный блэкаут

Вся Абхазия оказалась обесточена из-за сильного ветра

Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян заявил ТАСС, что вся республика обесточена из-за сильного ветра.

Он рассказал, что в некоторых местах из-за происходящего попадали деревья, а в Рицинском парке упавший ствол заблокировал несколько машин на трассе. Спасателям пришлось вмешаться в ситуацию. Кроме того, в доме на улице Шотландской в Сухуме с одного из домов унесло крышу.

«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света», — отметил чиновник.

В Московской области на первые майские праздники из-за непогоды тоже случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались в течение нескольких дней.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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