Названы самые частые ошибки россиян при оформлении визы в Китай

Оформление визы в Китай — процесс, который на первый взгляд кажется простым, особенно когда речь идет о туристических поездках. Однако практика показывает: даже в этом, казалось бы, «простом» сценарии заявители совершают критические ошибки, из-за которых визу могут не выдать или отложить оформление. Эксперт международной сети визовых центров EasyVisa Agency Илья Блажиевский рассказал «Газете.Ru» о частых ошибках, с которыми сталкиваются заявители.

«Одна из самых распространенных ошибок — различия в написании имени в загранпаспорте, авиабилетах, брони отеля и страховке. Важно понимать, что в разных системах транслитерация одного и того же имени может отличаться. Например, имя Дмитрий в одном документе может быть написано как Dmitry, а в другом — Dmitrii. Это может привести к отказу в приеме документов или даже к проблемам при посадке на рейс. Поэтому все документы должны быть оформлены в точном соответствии с данными загранпаспорта», — объяснил он.

Даже если вы подаете документы вместе с другим заявителем (например, семьей или партнером по путешествию), у каждого должен быть свой комплект документов: анкета, бронь авиабилетов, отель, страховка и маршрутный план (для туристической визы). Недопустимо прикладывать общую бронь на двоих — копии должны быть на каждого заявителя.

«Особое внимание нужно уделить правильному выбору типа визы. Бывают ситуации, когда заявитель указывает «туризм», но в анкете обозначает наличие родственников или детей, проживающих в Китае. Это уже основания для другого типа визы, и в такой ситуации нужно будет предоставить другие документы. Парадоксально, но пакет документов для визы «по приглашению» может быть даже проще, чем для туристической», — отметил эксперт.

После подачи документов многие ориентируются на дату выдачи, указанную в квитанции. Это предполагаемая дата, а не гарантия. В связи с этим не стоит покупать билеты впритык к этой дате — можно не успеть получить паспорт вовремя.

«Для туристических виз кратность зависит от количества въездов, подтвержденных маршрутным планом и бронями. Например, если вы планируете въехать в материковый Китай через Гонконг, а затем вернуться обратно — уже нужна двукратная виза. Для бизнес-виз — кратность визы определяется исключительно содержанием приглашения и маршрутного плана, а не по брони», — добавил он.

Если вы оформляете бизнес-визу, ключевое внимание следует уделить качеству приглашения. В Москве обязательно наличие стационарного номера телефона компании-приглашения. Документы должны быть оформлены строго без ошибок и противоречий: штампы на лицензии, приглашении и маршрутном плане должны совпадать. Очень часто даже официальные приглашения содержат неточности — например, в «шапке» указана просьба выдать визу на год, но ваши поездки вмещаются в полугодовой срок пребывания. В таком случае, у вас нет оснований выдавать вам визу на год.

«Если заявитель хочет получить годовую мультивизу, в приглашении должны быть запланированы поездки в течение длительного периода, как минимум третья — спустя 6–7 месяцев после первой. В противном случае может быть выдана краткосрочная виза, даже если был запрос на длительную», — подчеркнул эксперт.

Если заявитель не сдавал биометрию в последние пять лет, личное присутствие в визовом центре обязательно. Исключение — если подается повторно, в тот же паспорт, в том же городе, где ранее была пройдена биометрия, резюмировал он.

Ранее выяснилось, где россияне проведут майские праздники.