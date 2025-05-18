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В ХМАО жители многоэтажки пожаловались на буйных кроликов в подъезде

Жительница Урая организовала незаконную ферму кроликов в подъезде жилого дома
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Урае жители многоэтажки в микрорайоне 2А пожаловались на женщину, которая организовала настоящую кроличью ферму в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам жителей, в подъезде поселились кролики, которых разводит женщина, которая даже не живет в этом доме. Женщина регулярно приносит животным просроченные продукты, из-за чего в подъезде стоит неприятный запах, а сами кролики создают шум и нападают на жильцов.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в администрацию и суды, однако ситуация остается без изменений. Одна из жительниц рассказала, что все попытки решить проблему оказались безрезультатными.

До этого жители дома в городе Артем Приморского края пожаловались на соседку, которая развела в квартире 20 собак. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что женщина на протяжении 15 лет разводит животных, из-за которых в доме стоит сильный запах, и живет в антисанитарных условиях — в ее квартире даже нет унитаза.

Ранее россиянка несколько лет терроризировала соседей, собирая в квартире горы мусора.

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