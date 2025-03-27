В России придумали, как получать гипоаллергенное молоко от кроликов

Учёные НИУ «БелГУ» создали способ получения генетически модифицированных кроликов с отключенным геном CSN2, дающих молоко без основного аллергена. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

От аллергий на молоко и молочные продукты страдает приблизительно каждый 50-й ребенок и каждый 100-й взрослый. Основным аллергеном выступает опиоидный пептид бета-казоморфин, содержащийся в бета-казеине молока. Иные формы казеина не являются аллергенами или являются ими в редких случаях.

Ученые предложили отредактировать геном кроликов, чтобы получить молоко без β-казеина. Из такого молока в качестве сырья получают гипоаллергенные молочные продукты для пищевой, фармакологической и химической промышленности.

Получение таких кроликов стало возможным благодаря точечному редактированию геномов этих животных, а именно нокауту у них гена CSN2 (β-cas). Для осуществления предложенного способа в оплодотворенную яйцеклетку проводят микроинъекцию генетической конструкцией, которая представляет собой смесь из субгеномных мРНК и фермента CRISPR/Cas9. Затем выжившие эмбрионы помещают в утробу обычных крольчих. В результате серии экспериментов исследователи смогли получить четверых кроликов с отключенным CSN2.

«Мы надеемся, что, используя технологии редактирования генома, мы можем точно изменять ДНК кроликов и создавать животных с улучшенными характеристиками, устойчивых к болезням и стрессам окружающей среды. Такие кролики могут быть использованы для изучения генетических заболеваний, что позволит нам разработать новые методы лечения и профилактики. Это будут кролики, способные производить антитела и другие биологически активные вещества, которые могут быть использованы в медицине. Это значительно ускорит разработку новых лекарств и вакцин», – рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Лаборатории генного редактирования в ветеринарии и биомедицине Владимир Покровский.

В настоящее время запатентованный способ уже внедрён холдингом ВладМиВА для промышленного получения гипоаллергенного кроличьего молока.

Ранее врач назвал опасность использования диффузоров в доме.