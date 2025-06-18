Врач рассказала о неожиданных проявлениях аллергии у взрослых

Врач Шматкова: аллергия у взрослых может сопровождаться проблемами с ЖКТ

Аллергия у взрослых может сопровождаться неожиданными проявлениями, в том числе проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказала врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова.

По ее словам, при попадании инородного вещества в организм в нем начинается усиленный синтез гистамина, который может вызвать сбои в работе органов пищеварения. Кроме того, при аллергии могут возникать заложенность носа, головная боль, тошнота, охриплость из-за отека и спазма голосовых связок. Врач отметила, что аллергия также может сопровождаться сухим кашлем.

При этом прямой связи между аллергией и панической атакой нет, добавила эксперт.

«Тем не менее при неконтролируемой бронхиальной астме, тяжелом атопическом дерматите или поллинозе, которые ничем не купируется, существует риск анафилактического шока. Боясь спровоцировать его чем-либо, пациент постоянно находится в вечной тревоге, что и может стать причиной панической атаки», — добавила Шматкова.

Аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая телеграм-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева до этого говорила, что общение с животными с раннего возраста может помочь детям избежать развития аллергии.

Ранее ученые нашли неожиданную причину пищевых аллергий.