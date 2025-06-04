Врач назвала неожиданный способ, который снизит риск развития аллергии у детей

Общение с животными с раннего возраста может помочь детям избежать развития аллергии. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая телеграм-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

Она отметила, что риск заболеть аллергией снижается, если ребенок растет растет рядом с кошками, собаками и другими питомцами.

«У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота. Ты ухаживаешь за ними, гладишь, они трогают и лижут тебя», — объяснила Жоголева.

По ее словам, такой контакт обогащает микрофлору и положительно влияет на иммунную систему человека. Врач отметила, что этот эффект подтверждается исследованиями.

Врач — аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Никита Головин до этого рассказал «Газете.Ru», что аллергия на пыльцу растений (поллиноз) — это распространенное сезонное заболевание, которое может серьезно омрачить времяпрепровождение ребенка в долгожданные теплые дни весной и летом. Чтобы облегчить состояние ребенка и снизить его контакт с аллергеном, врач посоветовал избегать прогулок и активных игр на улице в периоды, когда уровень пыльцы особенно высок.

Ранее врач рассказал о риске получить аллергию на молоко и мясо из-за укуса клеща.