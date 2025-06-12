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Ученые нашли неожиданную причину пищевых аллергий

STM: иммунитет человека с детства настроен на выработку антител против арахиса
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Depositphotos

Американские ученые из Массачусетской больницы обнаружили причину развития пищевых аллергий. Оказалось, что иммунитет обладает генетическими настройками против арахиса и некоторых других продуктов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

«Это как если бы в нашем ДНК был встроенный антиарахисовый код», — объяснила доктор Сарита Патил, руководившая проектом.

Ученые обнаружили, что у большинства людей есть особые гены, заставляющие организм производить одинаковые антитела против пищевых белков.

Что еще более удивительно — эти антитела начинают вырабатываться у детей уже в 1-3 года, как только они пробуют арахис.

Открытие может совершить революцию в лечении пищевых аллергий. Поскольку антитела у всех людей практически одинаковые, ученые теперь могут разработать универсальное лекарство, которое будет «перепрограммировать» иммунную систему.

По словам исследователей, открытый механизм позволит раз и навсегда покончить с проблемой пищевых аллергий.

Ранее ученые назвали три передовых метода борьбы с аллергиями.

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