В Тольятти наказали руководство больницы, заразившей пациентов гепатитом С

В городской больнице №1 города Тольятти четырех пациентов заразили гепатитом С во время процедуры гемодиализа. По факту произошедшего провели расследование, а должностных лиц наказали, сообщили 360.ru в пресс-службе минздрава Самарской области.

Ведомство провело служебную проверку, чтобы выяснить, как пациентов с хроническим заболеванием почек заразили гепатитом С. Оказалось, что в нефрологическом отделении допускались нарушения, медучреждению направили предписания об их устранении, уточнили в министерстве.

Кроме того, расследование очага инфекционного заболевания провели сотрудники Роспотребнадзора, которые подтвердили нарушение требований санитарных правил. За это в отношении больницы составили протокол об административном правонарушении.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении должностных лиц», — отметили в минздраве региона.

Уточняется, что все пациенты, зараженные гепатитом С, были вынуждены в течение трех месяцев проходить курс лечения. В результате они смогли вылечиться, но с последствиями для здоровья.

До этого жительница Петропавловска-Камчатского обвинила медиков роддома и краевой детской больницы в заражении ее новорожденного ребенка вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Родители младенца узнали о диагнозе ребенка случайно, когда у него брали анализы перед плановой операцией. После этого СК завел уголовное дело по факту халатности медицинских работников, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее выяснилось, что 70% россиян с гепатитом C не знают о своем заболевании.