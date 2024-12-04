В российской больнице младенца заразили ВИЧ-инфекцией

Жительница Петропавловска-Камчатского обвинила медиков роддома и краевой детской больницы в заражении ее новорожденного ребенка вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Родители младенца узнали о диагнозе ребенка случайно, когда у него брали анализы перед плановой операцией. Об этом сообщает паблик «Новости Камчатки Масс Медиа Камчатка» во «ВКонтакте», разместивший видео с матерью младенца.

По словам женщины, ни у нее, ни у отца ребенка вирус не выявили — они сдавали анализы несколько раз. Женщина поделилась, что «полностью исключает бытовой путь заражения», так как в окружении семьи нет носителей инфекции. Подозрения, по словам жительницы краевого центра, падают на медучреждения, где пребывал младенец после рождения.

«Во время нашего пребывания в патологии новорожденных деток нас предупредили, что в отделении лежат дети ВИЧ-инфицированные, что нужно быть очень осторожными. Бутылочки, соски, грудное сцеженное молоко — все это находилось в одном помещении, в молочной комнате», — поделилась мать новорожденного.

Семья обратилась к председателю Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в ситуации.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело «по факту халатности неустановленных медицинских работников одного из родильных домов г. Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее в Алтайском крае семья с младенцем неожиданно узнала о том, что ВИЧ-инфицирована.