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В Челябинске двухлетний ребенок выжил, выпав из окна седьмого этажа

В Челябинске ребенок попал в больницу после выпадения из окна седьмого этажа
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Двухлетнего ребенка госпитализировали после выпадения из окна в Челябинске. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных, в квартире на седьмом этаже. Родители уехали по делам и отправили двухлетнего ребенка к бабушке.

В какой-то момент пострадавший остался один в помещении, пока старшая родственница занималась домашними делами. Он смог забраться на подоконник с помощью дивана, облокотился на москитную сетку, и выпал.

В результате ребенок приземлился на траву, которая смягчила падение, и он выжил. Тем не менее, ему понадобилась помощь специалистов.

«Медики диагностировали переломы ног, бедра, подозревают перелом ключицы», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Ставрополе. Двухлетняя девочка поднялась на подоконник второго этажа и, выпав, получила тяжелые травмы. После произошедшего ее госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа, пока отец спал.

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