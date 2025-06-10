В Грозном школьница мыла окна и упала с 10-го этажа

В Грозном девочка-подросток мыла окна в квартире на десятом этаже, оступилась и упала с высоты. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чечня.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Ахматовском районе города. 13-летняя школьница выбралась на подоконник, чтобы помыть окно. В какой-то момент девочка потеряла равновесие и упала с высоты десятого этажа.

Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил, мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц. Похожий случай произошел во Владивостоке: пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее в Вологде четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа.