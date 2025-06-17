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Госдума ужесточила правила выдачи банковских карт подросткам

ГД разрешила банкам открывать карты подросткам с 14 лет с согласия родителей
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olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Госдума приняла закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Исключение предусмотрено лишь для полностью дееспособных несовершеннолетних, которые вступили в брак (в предусмотренных законом случаях), работают по трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Эти изменения вносятся в Гражданский кодекс.

Закон должен вступить в силу с 1 августа 2025 года.

14 мая доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский заявил, что данная мера необходима для защиты детей и подростков, не обладающих финансовой грамотностью, от мошенников.

Специалист напомнил, что изменения начались с рекомендации Центробанка ввести правило на согласие родителей на открытие счетов их детьми.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях.

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