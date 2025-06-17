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Стала известна новая схема обмана россиян мошенниками

РИА Новости: мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, они записывают видео от лица именинника с просьбой перевести деньги, предварительно взломав аккаунт.

Так, мошенник от лица девушки-именинницы записал «кружок» ее подруге, используя портрет и голос хозяйки аккаунта. Злоумышленник попросил перевести деньги фотографу якобы за работу в размере 20 тысяч рублей.

Девушка начала переводить деньги, но ей удалось это сделать только через третий банк, так как первые два отклонили операцию как подозрительную.

«Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными», — пояснил руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин.

До этого в Татарстане 37-летний токарь поверил аферистам и отдал им чужие деньги.

Ранее 84-летняя петербурженка помогла мошенникам обмануть пенсионера.

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